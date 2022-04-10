بعد قفزه بمظلة من 14 ألف قدم بـ"رأس محمد".. الفنان محمد مكاوى: المنظر خيالى

إبراهيم حسان

حل الفنان محمد مكاوى، ضيفا بحلقة اليوم الأحد، على برنامج " نجوم السماء" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، لخوض تجربة جديدة من مغامرات القفز بالمظلة من ارتفاع 14 ألف قدم فوق منطقة رأس محمد بجنوب سيناء.

وقال محمد مكاوى، قبل خوض التجربة الرائعة، إنه بدأ مغامرات "سكاى دايفينج" فى 2016 مع أصدقائه، وأجرى مقارنة بين صعوبة "الزواج، والقفز بالمظلة، قائلا: "مغامرة الزواج أصعب طبعا، ولكن سكاى دايفينج لذيذ جدا وجميل"، كاشفا عن تفاصيل الحادث التى تعرض له مع الفنانة بشرى فى الجونة، قائلا: "كنت بعمل برنامج وخدت بشرى من الفندق، وحظها معايا أن العربية بتاعتى اللى هى راكبها فيها اتقلب، ولكن قضاء وقدر، وأنا آسف يا بشرى".

وبعد خوضه تجربة القفز بالمظلة، قال محمد مكاوي: "أول مرة فى حياتى أكون فى منطقة رأس محمد، رغم أن عملت 50 قفزة فى حياتى، والشكل من فوق خيالى، والمياه عامله زى الزجاج، وأنا سافرت بلاد كتير فى حياتى وعمرى ما شفت منظر زى ده فى حياتي".

ويستضيف البرنامج نجما فى كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاى دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

فى كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا فى مصر "من السما"، حيث يشمل جولات فى كل أنحاء مصر، وهذه هى المرة الأولى فى العالم أن يتم تقديم برنامج سكاى دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير فى الأهرامات وسقارة والفيوم ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والنوبة والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.

وتقدم أغنية التتر الفنانة هلا رشدى، ويشارك فى البرنامج عدد من النجوم، أبرزهم دينا الشربينى، ومحمد فراج وبسنت شوقى، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدى ومحمد محسن، وعلا رشدى وأحمد داود، وهدى المفتى، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللى كريم، وهايدى موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوي.