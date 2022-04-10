برلمانى كندى: الرئيس السيسي بانى مصر الحديثة

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أشاد نائب البرلمان الكندي نائب وزير السياحة في مقاطعة أونتاريو الكندية شريف سبعاوي، اليوم الأحد، بالإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن السيسي هو باني مصر الحديثة.

وقال سبعاوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تمر حاليا بمرحلة نهضة شاملة غير مسبوقة، والسبب هو حالة الالتفاف الشعبي الذي يحظى به الرئيس السيسي من قبل جميع المصريين، بجانب الرؤية البعيدة التي تهدف إلى وضع مصر في مصاف الدول الكبرى.

جاءت تصريحات سبعاوي، أثناء إعلانه انطلاق حملة إعادة انتخابه رسميا في دائرة "مسيساجا ايرن ميلز" بمدينة مسياساجا – سادس أكبر مدن كندا وذات التواجد المصري العربي الضخم.

وأوضح النائب الكندي أن حملة إعادة انتخابه تركز على ترتكز على تحسين حياة المواطنيين في أونتاريو، خاصة بعد عامين من الإغلاق بسبب الجائحة، بجانب تطوير القطاع الطبي وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات ودور الرعاية طويلة الأجل، وتحسين البنية التحتية وتوسيع الطرق وتطوير الإنترنت.

وأكد النائب شريف سبعاوي أن حكومة أونتاريو هي أول حكومة على مستوى كندا كلها تجعل من دخول المهاجرين الجدد سوق العمل في تخصصاتهم هو أولويتها.

وتلقى حملة إعادة انتخاب أول برلماني كندي من أصول مصرية ضمن حزب المحافظين زخما واسعا، حيث من المقرر أن تنطلق الانتخابات في الثاني من يونيو المقبل، وكان سبعاوي قد انتخب لأول مرة نائبا في برلمان أونتاريو عام 2018،، وهو صاحب القانون رقم 106 والذي نجح في تمريره ويقضي باعتماد شهر يوليو من كل عام شهرا للحضارة والتراث المصري في أونتاريو.