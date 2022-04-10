اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل شخص فى الأميرية بسبب ركنة سيارة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها اليوم الأحد على عامل متهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام منزله فى الأميرية.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم لفضيلة للمفتى فى الجلسة الماضية وحددت جلسة اليوم للحكم عليه واثنين آخرين متهمين معه فى القضية ذاتها.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر.

انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.