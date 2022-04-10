اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى تعزيز الطاقة المتجددة لدعم التنمية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى تعزيز الطاقة المتجددة لدعم عملية التنمية، ويتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية ويؤكد: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى مختلف المجالات.. الرئيس وأورسولا فون ديرلاين يتبادلان وجهات النظر حول التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية خاصة ما

واقرأ أيضا

الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى تعزيز الطاقة المتجددة لدعم عملية التنمية.. الرئيس يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات «الكهرباء ».. ويكلف بتعزيز الجهود فى مجال توليد الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية ويؤكد: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى مختلف المجالات.. الرئيس وأورسولا فون ديرلاين يتبادلان وجهات النظر حول التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية خاصة ما

يتعلق بالأمن الغذائى.. والمسؤولة الأوروبية تؤكد رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على كل المستويات

امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد العيد.. حسم مصير اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى قريبا والحكومة تنفى تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات

«الصحة »: المتحور الجديد لأوميكرون خليط من سلالتيه ولا مخاوف حقيقية حتى الآن.. "XE

" أكثر قابلية للانتشار بزيادة 10 % عن المتحورات السابقة.. وأعراضه تظهر وتختفى من تلقاء نفسها

"الاختيار 3" توثيق جرائم الإخوان فى حق الوطن بالصوت والصورة