اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 03:17 م
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الكشف على 36 ألف و976 رأس ماشية و دواجن خلال أسبوع بالبحيرة

الأحد، 10 أبريل 2022 03:08 م
الكشف على 36 ألف و976 رأس ماشية و دواجن خلال أسبوع بالبحيرة تحصينات
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تضافر الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.   

وصرح الدكتور أحمد عياده - مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة عن قيام إدارة الرعاية البيطرية بالمديرية خلال الأسبوع المنتهى فى 7/4/2022 بعلاج 36976 رأس ماشية و دواجن عبارة عن ( حالات باطنة 691 - طفيليات خارجية 23100 - طفيليات داخلية 12970 - حالات دواجن 200 حاله - طفيليات دم  3 حالات ).

 

 

 


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