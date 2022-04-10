اليوم السابع
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العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى الغربية

الأحد، 10 أبريل 2022 02:48 م
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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عثر أهالى قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، على جثة سيدة مجهولة الهوية فى حالة تعفن ملقاه فى الترعة ، وجرى نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارًا من شرطة النجدة ، بورد بلاغًا من أهالى قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا بالعثور على جثة ‏طافية فى مياه ترعة ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وبسؤال شهود العيان ، أكدوا أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة السيدة وجرى نقلها إلى المشرحة.

تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ‏ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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