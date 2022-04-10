اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين: اكتشاف مكونات من زهرة أظهرت أنشطة مضادة للأورام

الأحد، 10 أبريل 2022 01:16 م
الصين: اكتشاف مكونات من زهرة أظهرت أنشطة مضادة للأورام باحثون - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اكتشف باحثون صينيون بمعهد كونمينغ للنباتات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن مكونات من زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينج أظهرت أنشطة مضادة للأورام .
 
وأفاد الباحثون في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأحد، أنهم عندما فحصوا الأدوية المضادة للسرطان، وجدوا أن مستخلص الإيثانول من زهرة أكويلاريا سينينسيس أظهر أنشطة هامة لمنع سرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، والورم الأرومي العصبي، وسرطان المبيض، وأنواع أخرى من السرطان، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "المنتجات الطبيعية والتنقيب البيولوجي".
 
وأضاف البيان أنه ومن خلال التجزيء بالمقايسة الحيوية لمستخلص الإيثانول، وجد الباحثون أن ترايتيربينويد من نوع القرعيات الجديد، أكويلاروليد أ، أظهر أنشطة سامة كبيرة ضد سرطان الغدة النخامية SPC-A-1 ، وسرطان الخلايا الحرشفية في الرئة البشرية NCI-H520 وسرطان الرئة البشرية A549 .
 
ويقول الباحثون إن الدراسة تتيح آفاقا جديدة لتنمية زهرة أكويلاريا سينينسيس والاستفادة منها.
 
وتعد زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينج مصدرا نباتيا هاما لإنتاج العود الطبي الصيني وهي منتشرة على نطاق واسع في جنوبي الصين.

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