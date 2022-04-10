السيطرة على حريق بشقة سكنة بعقار بمحرم بك وسط الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، في شقة سكنية بعقار بمنطقة غربال بدائرة قسم شرطة محرم بك وذلك دون حدوث إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بشارع غربال محربك، دون حدوث اصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الاخير، مما أسفر عن التهام النيران محتويات الشقة دون وقوع أي إصابات، وتم السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات التي قررت ندب الأدلة الجنائية.