السفير السعودى بلبنان: نثمن جهود إعادة العلاقات السعودية اللبنانية لمسارها

إيمان حنا

ثمن سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد إلى بيروت جهود رئيس الحكومة اللبنانية فى سبيل حماية لبنان فى هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية-السعودية إلى طبيعتها ومسارها الطبيعى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى من سفير المملكة العربية السعودية، و هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، ووجه إليه الدعوة للمشاركة فى حفل إفطار يقيمه فى دار السفارة.وفق بيان صحفى لحكومة لبنان.

وكان الاتصال مناسبة للتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير ميقاتى للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص بعودة السفراء إلى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة، كما تم الاتفاق على استكمال العمل الأخوى الإيجابى لأجل لبنان وعروبته.