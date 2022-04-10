الرئيس الفرنسى وزوجته يدليان بصوتيهما فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

كتب أحمد عرفة

أدلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزوجته بصوتهما في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المنعقدة اليوم الأحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وبدأت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الأحد، وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .

ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.

قالت صحيفة " الموندو" الإسبانية إن 12 مرشحا ، ثمانية رجال وأربع سيدات ، يحاولون التأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. فقط إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وجان لوك ميلينشون لديهم فرصة حقيقية ، وفقًا لاستطلاعات الرأي.