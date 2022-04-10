الدفاع البريطانية: موسكو تسعى لتعزيز قواتها بأفراد خرجوا من الخدمة العسكرية

كتبت رباب فتحى - وكالات

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية تسعى لتعزيز أعداد قواتها بأفراد خرجوا من الخدمة العسكرية منذ عام 2012، وذلك في محاولة منها لمواجهة خسائرها المتزايدة خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة - في آخر تقرير استخباراتي لها نشرته على موقع "تويتر" وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن الجهود التي تبذلها روسيا لإنشاء المزيد من القوة القتالية تشمل أيضا محاولة التجنيد من منطقة ترانسنيستريا غير المعترف بها في مولدوفا .

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن روسيا فقدت أكثر من 19 ألف فرد خلال العملية العسكرية في أوكرانيا من بينهم عدد من كبار قادة الجيش الروسي .

وكان سافر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إلى كييف للقاء الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة.

وأظهرت صورة شاركتها سفارة أوكرانيا لدى المملكة المتحدة على تويتر ، الزعمين جالسان عبر طاولة في عاصمة البلاد ، مع أعلام كل منهما في الغرفة.

في الشهر الماضي ، أفادت الأنباء أن رئيس الوزراء قد طلب من المسئولين دراسة جدوى وقيمة الرحلة إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.