الجريمة الضاحكة 9.. ضبط رجل في تشيلى يحمل 5 أطنان جليد لتوريده للبارات.. التفاصيل

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "الجريمة الضاحكة" والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، والتى تتنوع بين جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، حادث إلقاء رجال الشرطة القبض على رجل في تشيلي عام 2012، يحمل 5 أطنان من الجليد في مؤخرة شاحنته في بلدة كوكرين، واشتبه المسؤولون في أن الجليد كان مخصصًا للمطاعم والبارات الراقية الموجودة في سانتياجو عاصمة تشيلي ، وربما توجد عصابة كاملة وراء العملية بأكملها.