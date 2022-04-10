اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على نتيجة انتخابات التجديد النصفى للمجلس الملى للأرمن الأرثوذكس

الأحد، 10 أبريل 2022 10:21 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على نتيجة انتخابات التجديد النصفى للمجلس الملى للأرمن الأرثوذكس كنيسة- أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس لمدينة الإسكندرية، لمدة 4 سنوات من تاريخ 24 نوفمبر 2021 حتى 23 نوفمبر 2025، وذلك وفق اللائحة النظامية للطائفة وعددهم 12 عضوا، وهم: 
 
1. ديكران فاهان الكسانيان
2.رافى إستفان إرام إسرائليان
3.هراير نرسيس فارتتان ماردكيان
4.زافين نوبار كركور ليلكيان
5.فاهى هاروتيون فاهيه ارتينيان
6.ريتاكاربيس كاورك بلابيكيان
7 جارين قواديس ديكران بلابيكيان
8. رافى زهراب كاريكين خاجيك ناخشكريان
9. جاربيس ارتين جرابيت جرجريان
10. مايدة زافين بلايان
11. هاكوب سيروب هاكوب توتونجيان
12. جارو ارتين كرابيد كانسيان
نص القرار 1
نص القرار 1

نص القرار 2
نص القرار 2

 


طائفة الأرمن الأرثوذكس

مدينة الإسكندرية

الجريدة الرسمية

وزارة الداخلية

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