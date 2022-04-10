اليوم السابع
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التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة التسوية لـ53 موظفًا بجامعة المنصورة

الأحد، 10 أبريل 2022 12:56 م
التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة التسوية لـ53 موظفًا بجامعة المنصورة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 53 موظفًا بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
 
وذكر بيان للجهاز اليوم أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والادارة

جامعة المنصورة

التسوية

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