الأونروا: الفقر لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتخطى الـ70%

كتبت : هند المغربي

قالت المتحدثة باسم وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة مكتب لبنان، هدى السمرة، إنه "وفق الإحصائيات الأخيرة التي أجرتها الأونروا، فإن هناك 5500 منزل في مختلف المخيمات اللبنانية للاجئين الفلسطنيين بحاجة إلى ترميم".

وأوضحت المتحدثة باسم الوكالة الأممية أنه سبق وأن تم ترميم 1500 منزل فقط خلال الأشهر الأخيرة، مرجعة التأخر في الترميم لعدم توفّر تمويل "ترميم المشاريع" من الدول المانحة، إذ أن تكاليف الترميم لا تُستقطع من الموازنة العامّة للوكالة.

وحول آلية ترميم المنازل في المخيمات، اكدت المتحدثة باسم الوكالة، هدى السمرة، إنه يجري العمل بشكل دوري وفق مجموعة من المعايير لتحديد الأولويات في عملية ترميم المنازل.

ولفتت السمرة إلى أن الأونروا تجري مسح لكل المساكن المتداعية، على أن يتبع هذا المسح معياريين أساسيين: المعيار الأول "اجتماعي صحي"، حيث تنظر الوكالة إلى وضع الأسرة من الناحية المادية والصحية، أما المعيار الثاني، فيتعلق بالوضع الإنشائي للمنزل، أي حالة المنزل الهندسية.

وفي وقت سابق، كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أطلقت نداءً طارئاً لحشد التمويل الدولي للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان.

وجاء في بيان الوكالة ، إنّ التمويل الذي سيتم حشده في هذا النداء، سيوفر مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمهجرين من سوريا، جراء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية العميقة وأزمة جائحة "كوفيد -19، إذ إن معاناة هؤلاء اللاجئين هذه الأيام تعد الأصعب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

ومن جانبه قال مدير عام وكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، إن اللاجئين الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء، وقد ازدادت احتياجاتهم بشكل كبير مع وصول معدلات الفقر إلى 73٪ في صفوف اللاجئين في لبنان.