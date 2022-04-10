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اعترافات لصوص المخازن بالموسكى: بنسرق بأسلوب التسلق وكسر الشبابيك

الأحد، 10 أبريل 2022 10:33 ص
اعترافات لصوص المخازن بالموسكى: بنسرق بأسلوب التسلق وكسر الشبابيك كلبش - أرشيفية
كتب ــ سليم على

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اعترف تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المخازن بمنطقة الموسكى التجارية أمام النيابة العامة، أنهم يقومون بالتسلق وكسر النوافذ بالمخازن والاستيلاء على بعض المحتويات.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وكان قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (مالك محل إكسسوارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) باكتشافه سرقة ( عدد 3 شكائر إكسسوارات) من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" ، كما تم بإرشادهم ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم) ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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