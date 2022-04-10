استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإنارة العامة بقرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات، والإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة، وشارع "العاشر من رمضان" لتحسين مستوى الإنارة بالمدينة، وصيانة أغطية بلاعات الصرف الصحى للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتسليك خطوط الصرف بالمدينة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار متابعة حالة الشارع ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المرور لعدم التكدس المرورى بالشارع الرئيسي.

أشرفَ اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال تجميل وغسيل البلدورات بالطريق العام، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والانتهاء من عملية تجميل البلدورات، وجارى أعمال المتابعة لعمليات التجميل وتقليم الأشجار بالمدينة لتكون واجهة حضارية للمواطنين، بالإضافة إلى عمل حملات نظافة بالطرق العامة، وجمع القمامة مباشرة من المنازل.

كما قام جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع السكة الحديد، ومحيط محطة السكة الحديد بالمدينة، بجانب حملة النظافة الدورية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وتفريغ المخلفات من الصناديق المخصصة لجمع القمامة والموزعة بشوارع وأحياء المدينة، بالإضافة إلى تنظيم حملة نظافة فى قرية الجرايدة و مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية والأراضى الفضاء بالقرية، حيث تم رفع تراكمات القمامة وكافة المخلفات، بإستخدام معدات الوحدة المحلية للقرية، وانتهت الأعمال بنقل القمامة والأتربة والمخلفات للمقلب الوسيط المخصص لذلك بالقرية.

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال حملة نظافة رفع الاتربة وغسيل الأرصفة، وتهذيب وتقليم الاشجار، واستكمال أعمال التجميل بالأحواض الزراعية بمدخل المدينة، استعدادا لأعمال التجميل، والطلاء بدسوق، بالإضافة إلى التنسيق مع القسم الزراعى لأعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية، وتنظيف الاحواض والحشائش، وأعمال الرى بالأحواض الزراعية بمنتصف الطرق.



تقليم وتهذيب الاشجار



حملات النظافة بالحامول



حملات النظافة بكفر الشيخ



رفع كفاءة الكهرباء بقرى كفر الشيخ