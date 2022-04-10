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استئناف حركة الشحن الجوى من مصر إلى أستراليا عبر نقاط وسيطة محددة

الأحد، 10 أبريل 2022 08:01 م
استئناف حركة الشحن الجوى من مصر إلى أستراليا عبر نقاط وسيطة محددة شحن جوى ارشيفية
أحمد جمعة

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قال السفير محمود زايد، سفير مصر فى كانبرا، إن وزارة الداخلية الأسترالية أصدرت قرارًا بتخفيف الحظر الذى كان قد فرض فى ديسمبر 2015 على الشحن الجوى للبضائع من مصر إلى أستراليا.

 

وأشار إلى أن القرار يُتيح استئناف حركة الشحن الجوى من مصر إلى أستراليا عبر نقاط وسيطة محددة، وهو ما سيعزز من حركة التجارة والنقل بين البلدين.

 

وأشاد السفير المصرى بالقرار المشار إليه باعتباره خطوة إيجابية كللت الجهود التى بُذلت خلال السنوات الماضية من قِبل وزارتى الخارجية والطيران المدنى المصريتين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأسترالية المعنية.

 

 


مصر

استراليا

السفير محمود زايد

وزارة الداخلية الأسترالية

الشحن الجوى للبضائع

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