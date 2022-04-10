إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع آثاره وعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر اتجاه شبرا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص، جميعهم مقيمين في بركة السبع بالمنوفية، وتم نقلهم لمستشفى بنها التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالى: السعيد محمد 54 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالترقوة، وعادل وهبة، 45سنة، كسر بالذراع الأيمن، وأحمد شبل،37سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، ومحروس جمال، 26سنة، كسر بالذراع، وجمال إبراهيم، 52 سنة، كسر بالذراع الأيسر، وعلاء رمضان، 36 سنة، مصاب بكسر بالكتف، ومحمد سعد، 40سنة، كدمات بالجسم، وأحمد نظير، 50سنة، كدمات بالجسم ومصطفى محمد 45سنة، كدمات بفروة الرأس، وجميعهم مقيمين بركة السبع منوفية.