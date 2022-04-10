اليوم السابع
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إصابة 4 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بدائرى المرج

الأحد، 10 أبريل 2022 10:05 ص
إصابة 4 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بدائرى المرج إسعاف - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتاكسى بطريق الدائرى بمنطقة المرج، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث. 
 
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الدائرى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء تفادى ميكروباص لسيدة خلال عبورها الطريق، اصطدمت بتاكسى، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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