إصابة 3 أشخاص قفزوا من شقة بسبب حريق بمنطقة الهرم

أصيب 3 أشخاص قفزوا من الطابق الخامس إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بالهرم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل الشقة السكنية بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الحماية النجدة، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بمنطقة كفر الجبل بمنطقة الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدنى مدعومين بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

حاصر رجال الدفاع المدنى ألسنة اللهب وجار السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى باقى المجاورات.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الهرم، بينت قفز 3 أشخاص من قاطنى الشقة محل الحريق هربا من النيران، ما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.