أوبزرفر: وزير مالية بريطانيا مهدد بالإقالة وانقطاع أمله لرئاسة الوزراء

كتبت رباب فتحى

يواجه وزير المالية البريطاني، ريشى سوناك، موجة من الانتقادات ربما تكلفه منصبه، بعد الكشف عن الشئون الضريبية لزوجته المليونيرة الهندية، أكشاتا مورتى، وحصوله هو وزوجته على البطاقة الخضراء الأمريكية مما يمنحهما امتيازات ضريبية.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن كبار أعضاء حزب المحافظين تراجعوا عن فكرة دعم ريشى سوناك في منصب رئيس الوزراء المحتمل، ويعتقدون الآن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيضطر إلى إقالته من منصب وزير المالية في التعديل الوزاري القادم.

وقال وزير سابق في حزب المحافظين لصحيفة "الأوبزرفر" إن الخوف بين أعضاء البرلمان من المحافظين هو أن الحزب الآن في "دوامة الموت" حيث فقد شخصيتان بارزتان - رئيس الوزراء والمستشار - الاحترام بين الناخبين.

وقال الوزير السابق ، بعد أن وافقت زوجة سوناك، على دفع ضريبة بريطانية على ثروتها العالمية بعد أن كانت تتمتع بوضع "غير مقيم"، وهو ما يجنبها دفع ضرائب على أملاكها بالخارج، "المقلق هو أن هذا عرض من أعراض حزب في حالة تدهور نهائي وأننا في دوامة الموت".

وفي إشارة إلى الجدل الكامل والكشف عن حصول الزوجين على بطاقات خضراء أمريكية ، أضاف الوزير السابق: "هذا هو مصدر قلق الزملاء. لقد أظهر سذاجة هائلة والطريقة التي يرتب بها شئونه لا تشير حتى إلى أنه ملتزم تجاه المملكة المتحدة ، لكنه يبقي خيارًا مفتوحًا للعمل في مجال التمويل في الولايات المتحدة."

وتم الكشف يوم الجمعة عن أن وزير المالية وزوجته مورتي كانا يحملان بطاقات خضراء أمريكية ، مما يعني أنهما سجلا نفسيهما كمقيمين دائمين في الولايات المتحدة. وفي تطور صدم العديد من المحافظين ، تم التأكيد على أن سوناك حمل البطاقة الخضراء لمدة 19 شهرًا عندما كان مستشارًا ومسؤولًا عن الشئون المالية في المملكة المتحدة. وأثيرت القضية حتى في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الجمعة.