أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "العائدين من الخارج بعد حكم المؤبد والمشدد

كتب ـ إيهاب المهندس

سطرت محكمة الجنايات كلمة النهارية فى محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بقضية "العائدين من الخارج"، بعد أحكام المؤبد والمشدد، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم "2"، ويشير لرقم دائرة الجنايات التى أصدرت حكمها فى الدعوى برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

2 ـ الرقم "14"، ويشير لمجموع المتهمين فى الدعوى.

3 ـ الرقم "2" مكرر ويشير للمتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد.

4 ـ الرقم "1"، ويشير للمتم الصادر بحقه حكما بالمشدد 15 سنة.

5 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمشدد 15 سة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.