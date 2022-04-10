أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية: سنعمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 10-4-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات

المالية: سنعمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التى تبعها اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة مستمرة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي مكنتنا من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

قال الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدى بالقاهرة هوكان إيمسجورد، وممثلى الشركات السويدية العاملة فى مصر، إننا مستمرون في العمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تُولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة؛ على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وزيرة التخطيط تلتقى نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية لبحث تعميق التعاون

التقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء خلال زيارته إلى مصر.

وحضر اللقاء من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وفي بداية اللقاء أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقديرها للجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الأوروبي لقيادة العمل المناخي العالمي، وتطلع مصر للتعاون مع المفوضية في إطار تنظيم مصر لمؤتمر cop27 نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وخلال الاجتماع استعرضت السعيد عدد من الملفات التي تتولاها الوزارة؛ منها وضع الخطة الاستثمارية، وضع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي، فضلًا عن تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية، والوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

طارق الملا: الإصلاحات الاقتصادية وضعت قاعدة رئيسية لإعادة تصحيح هيكل الطاقة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى للصفقة الأوروبية الخضراء والمفوض الأوروبى للعمل المناخى والوفد المرافق له، حيث تم بحث مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبى وخاصة في مجالات الطاقة وسبل تكامل جهود التحول الطاقى وتعزيزها لتحقيق المستهدفات المرجوة للحفاظ على المناخ والبيئة.

كما تم استعراض الفرص المتاحة لزيادة مجالات التعاون في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين الجانبين خاصة في مجالات الهيدروجين والغاز والكهرباء.

وخلال اللقاء أكد الملا أن القمة الأفريقية الأوروبية في فبراير الماضى شهدت عدة اجتماعات مثمرة مع العديد من المسئولين تمهيداً لإعداد مبادرات ووضع خطط عمل للفترة القادمة ، مشيراً إلى أن هناك عدة محادثات مع العديد من الشركات الأوروبية لاستعراض أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات وذلك بالتوازى مع تطوير الاستراتيجيات الخاصة بمصر في ذات المجال وخاصة الاستراتيجية القومية للهيدروجين، ولفت إلى التعاون البناء مع الدول الأعضاء لمنتدى غاز شرق المتوسط والشركات الأوروبية والأجنبية في إطار أنشطة المنتدى ومنظومة التكامل والترابط بين الدول الأعضاء بالاستفادة من إمكانات كل دولة والتوسع فى مجال تصدير الغاز المسال للمساهمة في توفير جانب من احتياجات أوروبا.

وزيرتا التعاون الدولى والبيئة تشاركان فى ختام فعاليات مشروع الإدارة المستدامة

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتهنئة إلي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولي على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs الذى تم تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8،1 مليون دولار امريكى ووالصندوق الائتمانى ادارة التلوث والبيئة الصحية (Trust Fund Pollution Management and Environmental Health ) بقيمة 750 ألف دولارامريكى تحت إشراف البنك الدولى.

وجاء ذلك، خلال كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باحتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع فى تخلص مصر من حوالى 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، وذلك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.