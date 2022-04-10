اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 02:30 ص
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أبشع جريمة.. رجل أمريكي اكتشف خيانة زوجتة فقتل العشيق ووضع رأسه في محلول

الأحد، 10 أبريل 2022 02:00 ص
أبشع جريمة.. رجل أمريكي اكتشف خيانة زوجتة فقتل العشيق ووضع رأسه في محلول محلول
كتب أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع جريمة"، والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جريمة قتل عشيق زوجته ووضع رأسه فى محلول، اكتشف شخص يدعى “كازار بيتر أى” فى مدينة نيويورك، خيانة زوجته “كاترينا”مع أحد الرجال، فقام “كازار” بإحضار الرجل الخائن وقتله أمام زوجته كاترينا، ولم يتوقف عند هذا الحد، فقد قام بقطع رقبة ذلك الشخص واحتفظ برأس الخائن فى محلول، ووضعها فى غرفة نومه هو وزوجته.

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الحوادث

حلقات رمضانية

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