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فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية العثور على جثتي شخصين بالسلام وشبرا

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:45 م
فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية العثور على جثتي شخصين بالسلام وشبرا سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يفحص رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغات التغيب المحررة فى الأونة الأخيرة، لكشف هوية شخصين تم العثور على جثتهم متحللة بمناطق شبرا و بمدينة السلام.
 
 
واستعان رجال مباحث السلام بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليهما.
 
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغات من الأهالى يفيد بالعثور على جثة في منطقة شبرا و آخري ملقاة بجوار سور سوق العبور في السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
 
 وبالفحص تبين العثور على جثتي شخصان متحللتان ، مجهولتان الهوية، وأن الجثث تخلو من أي إصابات خارجية، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

امن القاهرة

شبرا

السلام

اخبار الحوادث

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