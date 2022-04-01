عصابة التسول بالأطفال فى منطقة الخليفة: نستغلهم فى جمع الأموال

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهمان باستغلال الأحداث في التسول بالشوارع لجمع الأموال من المواطنين، عن طريق استعاطفهم بالقصص المختلقة، في عدة مناطق بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهما (عدد 5 من الأحداث)، وبمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقرا بما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.