اليوم السابع
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ضبط 12 طن سلع غذائية متنوعة قبل بيعها بأزيد من أسعارها فى الأسواق

الجمعة، 01 أبريل 2022 10:24 ص
ضبط 12 طن سلع غذائية متنوعة قبل بيعها بأزيد من أسعارها فى الأسواق حملات تموينية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (108) قضايا تموينية بمضبوطات قرابة (115) طن مواد غذائية وغير غذائية .

 

ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط ما يقرب من (55) طن سلع غذائية مختلفة، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من (17) طن (دقيق مدعم - سكر تموين - أسمدة مدعمة) و5400 أسطوانة بوتاجاز.

 

وأسفرت الجهود فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية عن ضبط قرابة (12) طن ، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط أكثر من (28) طن أسمنت.

 

 

 


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