صور.. قضايا الدولة وجامعة القاهرة يكرمان 23 سيدة فاعلة فى المجتمع

كتب إبراهيم قاسم

كرمت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى وجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، 32 إمرأة من السيدات الفاعلات زوي الاسهامات البارزة في المجتمع المصري من كافة مؤسسات الدولة وكافة المجالات، وذلك خلال احتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.



لقاء رئيس قضايا الدولة ورئيس جامعة القاهرة

شهد الحفل تكريم عدد من الوزيرات والسفيرات والاعلاميات كما شهد الحفل تكريم قاضيات هيئة قضايا الدولة وعضوات مجلس جامعة القاهرة وإعلاميات الي جانب تكريم اكثر من ثلاثين سيدة لدورهم البارز والفعال في المجتمع المصري في شتي المجالات.



رئيسا قضايا الدولة وجامعة القاهرة

وخلال الحفل تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجامعه القاهرة بشان التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والتدريب خاصة في مجال الدراسات القضائية والقانونية وذلك لتعميق الثقافة القانونية لدي الخريجين .

حضر فعاليات توقيع البروتوكول المستشارين نواب رئيس الهيئة ونواب رئيس الجامعة والكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من عمداء الكليات وامين عام الجامعة.



المستشار احمد سعد

تناولت فعاليات الحفل عرض لفيلم وثائقي عن دور هيئة قضايا عبر التاريخ في حماية مقدرات الوطن وتسليط الضوء على دورها الرائد في تولي المرأة للوظيفة القضائية منذ أكثر من اربعين عاما مضت كما تم عرض فيلم وثائقي عن دور المرأة في جامعه القاهرة بداية الاميرة فاطمة التي تبرعت بارضها ومجوهراتها لبناء الجامعة وماحقته الجامعة بشأن ملف تمكين الكفاءات من النساء في مناصب ادارة الجامعة والتدريس ونشر الوعي تجاه اهمية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع ومناهضة العنف ضد المرأة باعتبارها أحد أفراد المجتمع.



احتفالية تكريم المرأة

وأعرب المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة عن بالغ سعادته لتواجده بمقر جامعه القاهرة لكونه احد خريجيها واكد علي ان المرأة تعيش عصرها الذهبي فيظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورالمراة ووصولها الي اهم المناصب القيادية بكافة موسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية كما اكد علي ان هيئة قضايا الدولة من اولي الهيات القضائية التي تولت فيها المرأة للوظيفة القضائية حيث تم تعيين اول سيدة للعمل كمستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 733 لسنة 1988 .

كما اكد علي ان عضوات هيئة قضايا الدولة يشغلون المناصب القيادية دون تمييز طبقا للكفاءة الفنية فمنهم روؤساء للافرع والاقسام واعضاء بالامانه العامة للهيئة والمكتب الفني والتفتيش وتعد هيئة قضايا الدولة اولي الهيئات القضائية التي تقوم بتعيين امراة في منصب امينا عاما مساعدا لتولي شئون المرأة في الهيئة.

ومن جانبه اعرب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تقديره للدور الهام التي تقوم به هيئة قضايا الدولة منذ اكثر من مائة وخمسون عاما في الحفاظ علي الحق والمال العام وحماية حقوق الدولة المصرية.



المستشار حسين فتحى والدكتور محمد الخشت

كما اكد علي ان المراة المصرية تعيش ازهي عصورها نظرا للدعم ورؤية القيادة السياسية نحو تفعيل دور المرأة حيث اصبحت تتولى العديد من المناصب القيادية في الدولة واوضح ان المرأة داخل الجامعة تقريبا لها نسبة سبعة واربعون في المائة من اجمالي القيادات داخل الجامعة في كافة القطاعات والمناصب وان وثيقة الثقافة والتنوير التي اطلقتها الجامعة عام 2017 ارتكزت في مبادئها علي عدم التمييز بكافة أشكاله دينيا اوسياسيا اوعرقيا مؤكدا ان الجامعة فعلت هذا المبدأ واصبحت المرأة ركنا اساسيا ومهما في نجاح الجامعة حضر الاحتفال من هيئة قضايا الدولة



رئيس قضايا الدولة يكرم مايا مرسي

المستشار محمد بكر عضو المجلس الأعلى للهيئة والمستشار أحمد عرفة رئيس المكتب الفني والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة والمستشارون الامناء العام المساعدون والمستشارة مي مروان الامين العام المساعد للهئية وعددا من عضوات الهيئة.

كما حضرالحفل عدد من الوزيرات والسفيرات والاعلاميات وعضوات مجلس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات بجامعه القاهرة حيث تم تكريمهم في ختام الحفل وتقديم الدروع التذكارية تقدير المجهوداتهم نحو وطنهم.