اليوم السابع
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صعود سوق دبى بنسبة 0.28% فى أولى جلسات أبريل.. وهبوط بورصة "أبو ظبى"

الجمعة، 01 أبريل 2022 03:05 م
صعود سوق دبى بنسبة 0.28% فى أولى جلسات أبريل.. وهبوط بورصة "أبو ظبى" سوق دبى المالى
كتب هانى الحوتى

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تباينت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، أولى جلسات شهر أبريل، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% رابحًا 10.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3536.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.1 مليون سهم محققة ما قيمته 212.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3117 صفقة لـ26 سهمًا.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.93%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاعي السلع والخدمات بنسبة 4.04%، 3.44%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%.
 
وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع بنسبة 7.12%، ثم سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد بنسبة 3.50%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.08%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.68%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.9 مليون ورقة بقيمة 70.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.16%.
 
فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.231% خاسرًا 22.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9928.83 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.802 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 229.5 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6648 صفقة.
 
وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.43%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.88%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 1.83%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 4.46%، ثم سهم "شركة أدنوك للحفر" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 280 مليون درهم.

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