اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 08:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:46 م
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 
برقية الدكتور مصطفي مدبولى
برقية الدكتور مصطفي مدبولى

 


شهر رمضان

مصطفى مدبولى

تهنئة رئيس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة