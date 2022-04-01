الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الجمعة، 01 أبريل 2022 07:46 م الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء هنأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. برقية الدكتور مصطفي مدبولى شهر رمضان مصطفى مدبولى تهنئة رئيس الوزراء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة روايح رمضان هلت.. أسرار صناعة الكنافة البلدى والقطايف فى قنا "لايف" الجمعة، 01 أبريل 2022 07:42 م دار الإفتاء تهنئ المسلمين بشهر رمضان بعد استطلاع هلال الشهر الكريم الجمعة، 01 أبريل 2022 07:35 م دعاء نية صيام شهر رمضان.. اللهم إنى نويت أن أصوم رمضان كاملا الجمعة، 01 أبريل 2022 07:32 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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