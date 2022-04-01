دار الإفتاء تعدل مواعيد عمل لجان الفتوى الشفوية فى شهر رمضان

كتب لؤى على

حددت دار الافتاء المصرية مواعيد عمل لجان الفتوى الشفوية في رمضان فتبدأ من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، ثم من السابعة وحتى التاسعة مساء.

وكان الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية قد أعلن أن الدار تستقبل يوميًّا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى يوميًّا، تعالج كافة مناحي الحياة وتجيب عن تساؤلات المسلمين في كل مكان.

كما تضم الدار إدارات مختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، وكذلك توسع الدار في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى ؛ بهدف تطوير الخدمات الإفتائية مثل: إدارة الفتوى المكتوبة والشفوية والإلكترونية وغيرها.