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حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الجمعة، 01 أبريل 2022 06:30 ص
حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة غسيل أموال - صورة تعبيرية
كتبت أمنية الموجي

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قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة، وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية عن استخدام المتهمين أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 3 أشخاص) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشعرية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).


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