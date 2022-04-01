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ترقية الدكتورة إيمان محمود لدرجة أستاذ مساعد بإعلام بنات الأزهر

الجمعة، 01 أبريل 2022 01:13 ص
ترقية الدكتورة إيمان محمود لدرجة أستاذ مساعد بإعلام بنات الأزهر الدكتورة إيمان محمود
كتب - لؤى على

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وافقت اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية الإعلام جامعة الأزهر على ترقية الدكتورة إيمان محمود محمد أحمد، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بقسم الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، إلى درجة أستاذ مساعد في قسم الإذاعة والتليفزيون. 
 
وانعقدت اللجنة بحضور الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، والأستاذ الدكتور محمد معوض، والأستاذة الدكتورة اعتماد معبد، والأستاذة الدكتور فاتن الطنباري، والأستاذ الدكتور جمال النجار، الأمين العام للجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية الإعلام جامعة الأزهر.
 
 

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