اليابان تجمد أصول أفراد ومنظمات روسية بسبب أسلحة كورية شمالية

وكالات

قالت اليابان الجمعة إنها جمدت أصول 4 منظمات روسية و3 أفراد روس و6 من كوريا الشمالية لضلوعهم في مشروعات أسلحة لبيونج يانج، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.



واختبرت كوريا الشمالية أواخر الشهر الماضي صاروخاً جديداً عابراً للقارات، مما دفع الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل تعزيز عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج.