المفتى: اختلاف هلال شهر رمضان بين الدول لا يدعو للنزاع

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، إن هناك قولان في الفقه الإسلامي حول اختلاف الرؤي بين الدول وبعضها البعض في هلال شهر رمضان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، أن الفقه الإسلامي يستطيع أن يستوعب جميع أحوالنا وقضايانا.

وتابع أن جميع الدول تتحرى الآن رؤية هلال شهر رمضان وعن طريق إثباتات ودلالات، موضحا أن كل دولة لها رؤيتها في الهلال ويجب الالتزام بها، فرؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم.

واستطرد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن اختلاف هلال شهر رمضان لا يدعو إلى النزاع ولكن يبغي في داخل كل بلد أن يتم الالتزام برؤية الهلال في كل دولة.