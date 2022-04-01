المعمل الجنائى ينتقل لموقع حريق مخزن أخشاب بولاق أبو العلا

انتقل رجال المعمل الجنائى وفريق من النيابة لموقع حريق مخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، لحصر الخسائر والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران بالمكان، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة عمليات إطفاء الحريق بالكامل.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مبنى بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.
وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتجرى عملية إخماد الحريق.
المعمل الجنائى ينتقل لموقع حريق مخزن أخشاب بولاق أبو العلاالجمعة، 01 أبريل 2022 02:28 م
إطفاء - ارشيفية
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انتقل رجال المعمل الجنائى وفريق من النيابة لموقع حريق مخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، لحصر الخسائر والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران بالمكان، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة عمليات إطفاء الحريق بالكامل.
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