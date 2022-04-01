اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 5669 شابا واعتماد 188 عقد عمل بالخارج فى الشرقية

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:49 م
القوى العاملة: تعيين 5669 شابا واعتماد 188 عقد عمل بالخارج فى الشرقية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5669 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 21  " قادرون باختلاف " من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و توفير 782 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2951 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة.
 
وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  336 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  ، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و 76 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 99 قياس ميداني ومراجعتها لـ 36 منشأة ، وعقد 19 ندوة توعية ، ومنح 13 ترخيص لمنشأة .
 
وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 976 منشأة، وأسفر عن تحرير  324 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 309 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض 5 إحتجاج عمالي لـ 2503 عامل وعودتهم للعمل .
 
وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 188 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 279 تفويض ووكالة لشركات بها 391 فرصة عمل .
 
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 19 منحة مولود جديد ، و 6 منح زواج ، و10 منح وفاة أحد الأقارب ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 102 ألف جنيه  لـ 45 عاملا.
 
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 8 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين  فى نطاق المحافظة ، واستخراج 2 ترخيص لأول مرة ، وتجديد 11 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة فى الشرقية

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة توجه المديريات بعقد غرف عمليات استعدادا للانتخابات مايو المقبل

الخميس، 31 مارس 2022 11:38 ص

القوى العاملة: تعيين 863 شابا وتحرير 190 محضرا للمنشآت المخالفة بالمنيا

الخميس، 31 مارس 2022 10:58 ص

وزير القوى العاملة يبحث مع القنصل السعودى التنسيق لسفر العمالة المصرية.. صور

الخميس، 31 مارس 2022 10:45 ص

القوى العاملة تعلن عن حاجتها لمشرفين على الانتخابات العمالية

الأربعاء، 30 مارس 2022 07:54 ص

القوى العاملة: تعيين 2711 شابا بينهم 33 "قادرون باختلاف" فى المنوفية

الأربعاء، 30 مارس 2022 07:37 ص

القوى العاملة: 10 آلاف منحة استثنائية لأسر العمال ضحايا حادث غرق معدية أشمون

الثلاثاء، 29 مارس 2022 02:25 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة