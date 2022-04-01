"القومى للمرأة" يطلق برنامج "مسحراتى مصر وحارتها" خلال شهر رمضان

كتب محمود راغب

للعام الثاني على التوالى، وتزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، أعلن المجلس القومي للمرأة عن إنتاجه حلقات برنامج مسحراتي مصر وحاراتها، والمقرر عرضه على مدار أيام شهر رمضان الكريم على شاشات التليفزيون المصرى إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، كما سيتم إذاعته على محطة البرنامج العام بالراديو.

ويناقش برنامج مسحراتي مصر وحاراتها ، موضوعات متنوعة متعلقة بتمكين المرأة والفتاة ونبذ العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة التى تخص الأسرة المصرية والمرأة والنهوض بها ودعم مشاركتها الإيجابية فى المجتمع ، إلى جانب الدعوة إلى القيم المجتمعية الإيجابية من خلال " 30 " حلقة يتم تقديمها طوال شهر رمضان الكريم.

برنامج مسحراتي مصر وحاراتها من إنتاج المجلس القومي للمرأة ومن أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت، واداء الفنان مالك، وتلحين مجدي الرشيدي، وتوزيع شريف الوسيمي، ومن اخراج د.زينب زمزم.