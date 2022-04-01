القبض على عاطل بحوزته 50 طربة حشيش قبل ترويجها فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون، بإجمالى 50 طرية قبل ترويجها على العملاء بدائرة المركز والمراكز المجاورة.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل من مركز البلينا بمحافظة سوهاج بترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وقيامه بجلب شحنة كبيرة من ذات المخدر متخذا من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، من ضبط العنصر المتحرى عنه تبين أنه "ع . ع . ع . ع" يقيم بدائرة مركز البلينا وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش ومطواه ومبلغ مالى 800 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، فتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.