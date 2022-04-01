الصين تدعو إلى بذل جهود مشتركة لحماية الأمن والاستقرار فى آسيا

أ ش أ

قال عضو مجلس الدولة وزير الأمن العام الصينى تشاو كه تشي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للعمل مع الأطراف الأخرى؛ لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المختلفة، وللحماية المشتركة للأمن والاستقرار فى آسيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى المغلق رفيع المستوى لحوار أمن إسلام آباد، الذى تستضيفه باكستان، حيث ألقى كلمة، عبر الفيديو من بكين.



وأشار تشاو- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إلى أنه فى مواجهة الوضع الأمنى الدولى والإقليمى المعقد والمضطرب الحالي، فإن مفهوم الأمن الجديد الذى يتميز بالأمن المشترك والشامل والتعاونى والمستدام له أهمية عملية كبيرة وقيمة لحل القضايا الأمنية فى آسيا.



وقال "إن الصين على استعداد لتدعيم الرؤية الجديدة للأمن وتنفيذها بحزم، والعمل مع الأطراف الأخرى؛ للتعامل مع مختلف المخاطر والتحديات الأمنية، وحماية الأمن والاستقرار فى آسيا بشكل مشترك، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية يتمتع بالأمن الشامل".