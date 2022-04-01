اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 04:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى مهنئة بحلول رمضان: يأتى بنفحاته العطرة لنستلهم أعظم المعانى

الجمعة، 01 أبريل 2022 08:41 م
السيدة انتصار السيسى مهنئة بحلول رمضان: يأتى بنفحاته العطرة لنستلهم أعظم المعانى السيدة انتصار السيسي
كتب - محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شهر رمضان الكريم، الذي يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة".
 
وتوجهت قرينة الرئيس، بالدعاء أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها، كل عام وأنتم بخير.
 
السيدة-انتصار-السيسي

 


انتصار السيسي

شهر رمضان

رمضان الكريم

الرئيس السيسي

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رمضانك تفاعلى.. حكايات بيت النبوة.. كيف كان النبى الكريم يستقبل شهر رمضان.. يحتفى ويحث أهل بيته على اغتنام أيامه.. وعمر بن الخطاب أول من أنار المساجد لأداء التراويح.. وبلال بن رباح موقظ المسلمين للسحور

الجمعة، 01 أبريل 2022 08:13 م

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:59 م

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:55 م

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك..فيديو

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:55 م

السيدة انتصار السيسى تهنئ أيتام مصر: يومهم يعكس كل معانى المحبة والرحمة

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة