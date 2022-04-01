السيدة انتصار السيسى مهنئة بحلول رمضان: يأتى بنفحاته العطرة لنستلهم أعظم المعانى

وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شهر رمضان الكريم، الذي يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة".

وتوجهت قرينة الرئيس، بالدعاء أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها، كل عام وأنتم بخير.