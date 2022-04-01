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الخارجية ترحب ببيان المبعوث الأممى لليمن والمتضمن هُدنة لمدة شهرين

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:01 م
الخارجية ترحب ببيان المبعوث الأممى لليمن والمتضمن هُدنة لمدة شهرين سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الأول من أبريل الجارى، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن هُدنة لمدة شهرين اعتبارًا من الغد. 
 
وتتطلع مصر - بحسب بيان وزارة الخارحية - إلى أن تُسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

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