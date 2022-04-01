اليوم السابع
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إحالة المتهم بتعذيب ابن زوجته حتى الموت فى حلوان إلى الجنايات

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:38 ص
إحالة المتهم بتعذيب ابن زوجته حتى الموت فى حلوان إلى الجنايات كلابش ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة عامل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتعذيب ابن زوجته حتى الموت.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي المتهم بتعذيب نجل زوجته والتسبب في وفاته بمنطقة حلوان، بسبب خلافات مع زوجته والدة الضحية، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفي بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص طفل مصاب بكدمات وجروح ووجود شبهة بتعذيبه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان ووالدي الطفل، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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