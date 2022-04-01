أهم تعليمات الشحن والأمان لعدادات الغاز مسبقة الدفع.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

عدد من التعليمات التى لابد من اتباعها عند شحن عدادات الغاز الطبيعى مسبقة الدفع وكانت تلك التعليمات الخاصة بالشحن والأمان كالتالى..

1-يجب وضع الكارت على العداد قبل الشحن .

2- توجه للشحن عند سماع صافر الانذار بنفاذ الرصيد .

3-التاكد من غلق جميع المحابس الغاز قبل الشحن .

4-انتظار خمس دقائق قبل تشغيل الغاز .

5-في حالة ظهور " Gas Off " انتظر خمس دقائق اضافية و في حالة ثبات الرسالة انتظر نصف ساعة .

6-فـي حـالـة عـدم رجـوع الـغـاز مـرة أخــرى بعد ثلاثة محاولات قـم بالإتصـال بـالـطـوارئ .

وتتصمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تطبيق تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك الكترونياً لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري، حيث يأتي ذلك في اطار برنامج الوزارة لدعم التحول الرقمي في مختلف انشطة قطاع البترول والغاز والذي يعد احد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الاداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الاهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و توفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.