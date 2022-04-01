أسعار النفط تسجل 105.75 دولار لبرنت.. و101 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 105.75 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 101 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إنه لا دليل واضحًا على سحب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قواته، متابعًا: أمرت بسحب مليون برميل يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لمدة 6 أشهر.

واتهم جو بايدن، خلال خطابه، بعض الشركات الأمريكية برفض زيادة إمدادات النفط، لافتا إلى أن هناك أوقات صعبة ستكون على الشعب الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الوقت ليس مناسبا لشركات النفط حتى تحقق أرباحا قياسية، متابعا أن بعض الشركات ترفض زيادة إمدادات النفط.

وتابع جو بايدن، أن الاستخدام التاريخي للاحتياطي الاستراتيجي من النفط سيخفض الأسعار، مستطردا: ينبغي التوجه للاعتماد على موارد الطاقة النظيفة.

وقال الرئيس الأمريكي، إن على شركات النفط وقف زيادة أرباحها على حساب الشعب الأميركي، مشيرا إلى أن زيادة أسعار البنزين ترجع في الأساس إلى جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وينبغي لنا زيادة الإمدادات، ومعروض النفط انخفض عالميا.