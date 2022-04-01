أخبار مصر.. ارتفاع ملحوظ بالحرارة غدا وأتربة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 40

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانا بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 10 درجات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





بوتين يوقع على مرسوم لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل الروسى



وقع الرئيس لروسى فلاديمير بوتين على مرسوم لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، قد حمل الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد، محذرة من أن بعضها أفلتت من مراسيها، مشيرا إلى أن قوات البحرية الأوكرانية زرعت خلال فترة ما بين 25 فبراير و4 مارس، نحو 420 لغما قديما من طراز "يام-1"، 370 منها في البحر الأسود و50 في بحر آزوف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن نحو عشر من هذه الألغام على الأقل أفلتت من مراسيها نتيجة الأمواج العالية التي شهدها البحر الأسود في الفترة الأخيرة وسوء الصيانة، وانجرفت بفعل الأمواج والتيارات البحرية إلى القطاع الغربي من البحر الأسود، متحركة باتجاه الجنوب، نافيا صحة تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي اتهم روسيا بمحاصرة نحو 100 سفينة أجنبية في موانئ بلده.

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن السلطات الأوكرانية تحتجز 68 سفينة أجنبية في موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني ونيقولايف المطلة على البحر الأسود، مؤكدا أن روسيا تفتح يوميا منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ممرا بحريا آمنا طوله 80 ميلا بحريا وعرضه ثلاثة أميال بحرية، لخروج السفن من المياه الأوكرانية بالاتجاه الجنوبي الغربي، غير أن أطقم هذه السفن أبلغت الجانب الروسي أن السلطات الأوكرانية تهدد بإغراق أي سفينة أجنبية ستحاول مغادرة موانئها.





المترو يبدأ مد ساعات تشغيل خطوطه غدا وطوال رمضان للثانية صباحا



تبدأ شركة المترو غدا السبت مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حتى الثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا مع رفع حالة الطوارئ طوال شهر رمضان.

وأكدت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.

وأكدت شركة المترو أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.





طباعة الأسئلة وتسلميها للمدارس.. التعليم تعلن جاهزيتها لامتحان رابعة ابتدائى



أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية انتهت من الاستعداد لامتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى، حيث تم طباعة الأسئلة وتسليمها إلى المدارس مع التنبيه على المدارس بالحفاظ على سريتها، لافتة إلى أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم فى أجزاء المناهج التى تم تخصيصها ووضعت منها أسئلة الامتحان، مشيرة إلى أنه يجب على أولياء الأمور والطلاب التأكد بأنها اختبارات فقط هدفها قياس الطالب لمستواه ومعرفة نقاط القوة والضعف لتحسينها.



وأوضحت الوزارة أن الامتحان يبدأ غدا السبت 2 أبريل المقبل ويؤدى التلاميذ يوم السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.



وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.

الرئيس الأوكرانى يقيل اثنين من كبار المسئولين العسكريين ويصفهما بالـ"خونة"



قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي أعلن إقالة اثنين من كبار المسئولين ووصفهما بـ "الخونة" في عرض نادر للمعارضة بين صفوف الرتب في أوكرانيا.

واتهم الرئيس الجنرالين اللذين يعملان في جهاز الأمن القومي بالفشل في أداء واجبهما في حماية البلاد. كما حذر الآخرين من أنهم سيعاقبون على سلوك مماثل.

قال زيلينسكي في خطاب: "بخصوص من هم عكس الأبطال. الآن ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة. لكنهم سيعاقبون جميعًا بالتدريج. هذا هو السبب في أن الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي لجهاز الأمن الأوكراني ناوموف أندريه أوليهوفيتش والرئيس السابق لمكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في منطقة خيرسون كريفوروشكو سيرهي أولكساندروفيتش لم يعدا جنرالات."

وقالت الصحيفة إن هذه المناسبة كانت المرة الأولى التي يعلن فيها زيلينسكي عن عمليات إقالة رفيعة المستوى لأولئك المتورطين في الدفاع الأوكراني. ولم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن سبب إقالة المسئولين.





وزير التموين: بدء توريد الأقماح المحلية.. ونستهدف 6 ملايين طن هذا الموسم



اعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء توريد القمح المحلى اليوم الجمعة لموسم 2022، كما انتظمت كافة اللجان فى عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر وبدأت بالفعل اللجان فى استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعى المزارع المصرى علي توريد الأقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

واضاف الوزير أن الوزارة استعدت جيدًا لموسم التوريد هذا العام بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد اعتبارًا من اليوم وحتي نهاية أغسطس 2022 لافتا إلى أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 من التوريد، مضيفاً أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين وأن الوزارة تستهدف هذا العام استقبال ما يقرب من 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات سوف ترفع تقرير يومى للوزير لمتابعة عمليات توريد القمح المحلى.

السيدة انتصار السيسى تهنئ أيتام مصر: يومهم يعكس كل معانى المحبة والرحمة







احتفلت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم اليتيم، الذى يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام.



وكتبت السيدة انتصار السيسى، فى تدوينه عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، "نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذى يعكس كل معانى المحبة والرحمة التى توصى بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم فى هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التى تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم.. كل عام وكل طفل يتيم بخير".





الإسكان: تغطية 98.7% من الجمهورية بخدمات مياه الشرب.. و96% بالصرف الصحى



ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة العمل التشاورية الثانية للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ورؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، ومُمثلي وزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وشركاء التنمية المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعضاء فريق المكتب الاستشاري المختص.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم عقد الورشة التشاورية الثانية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ضوء المستجدات التي تتعلق بالقطاع ورؤية الدولة المصرية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات السابقة التي تمت من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وشركاء التنمية الدوليين، منوهاً إلى ما شهدته الدولة المصرية في السنوات الـ7 الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت فى رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أدى تنفيذ تلك المشروعات إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7%، ورفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر إلى 96% وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، و 40 % من السكان بالريف.





بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مشروع محور جيهان السادات بالقاهرة



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدأ اليوم الجمعة، الموافق 1 أبريل 2022، التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مشروع محور جيهان السادات بمحافظة القاهرة، فى المسافة من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى شارع أحمد لطفى السيد، والذى انتهى من تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، فى التوقيت المحدد من القيادة السياسية بتشغيل المرحلة الثالثة من المحور قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث تسهم هذه المرحلة فى حل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسة، والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

وأوضح وزير الإسكان، أن محور جيهان السادات يهدف إلى ربط مناطق وسط وشمال القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى) والطريق الدائرى والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود، وخفض نسبة التلوث.





وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية



التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات ، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية ، كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم ، مشيداً بتفانيهم فى آداء مهامهم على أكمل وجه ، فضلاً عن دورهم البطولى فى الحفاظ على الأمن والإستقرار .

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى وأهم التحديات التى تشهدها المرحلة ، كما أدار حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية ناقش خلاله تطورات الأوضاع على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل بما يسهم فى تحقيق الإستقرار واستمرار عملية التنمية التى تشهدها مصر بكافة المجالات.