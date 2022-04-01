اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تمد فترة التقديم للمدارس اليابانية حتى 9 أبريل

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تمد فترة التقديم للمدارس اليابانية حتى 9 أبريل المدارس اليابانية - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:


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