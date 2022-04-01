آمنة جدا.. تعرف على أهم عوامل الأمان بمنظومة تشغيل الغاز بالسيارات ×11معلومات

كتبت - مروة الغول

تعد منظومة تشغيل الغاز بالسيارات آمنة جداً ،فاسطوانة الغاز مصممة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية ،حيث يتم تصنيعها وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية فضلاً عن اجتيازها العديد من الاختبارات أثناء مراحل الإنتاج لضمان سلامتها بالسيارات وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والصدمات التي قد تتعرض لها السيارة أثناء سيرها على الطرق وفيما يلى أهم عوامل الأمان بمنظومة الغاز الطبيعى بالسيارات

1-تخضع اسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها بالسيارة.

2-اسطوانة الغاز مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الاسطوانة لمنع تسرب الغاز.

3- اسطوانة الغاز مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها.

وتتضمن أهم عوامل الأمان في مجموعة طقم التحويل ما يلي:

4-مواسير الغاز والوصلات الخاصة

تصنع من الصلب الخالي من اللحامات والذي يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها.

5- ماسورة الغاز يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكي لمنع تراكم شحنات الكهرباء الإستاتيكية

6 - صمام الغاز يقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة.

7 - مفتاح التحويل ووحدة التحكم بالسيارة يتم من خلالهما تحويل تشغيل السيارة من غاز إلى بنزين اتوماتيكياً حال حدوث نفاذ للغاز الأمر الذي يحول دون التوقف المفاجئ للمحرك (نظام الحقن المتزامن).

8 - صمام الشحن يحتوي على صمام عدم رجوع لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز بالمحطات وعدم حدوث تسرب منه عند الانتهاء من عملية التموين.

9 - خراطيم التهوية تضمن إزاحة أي غاز متسرب من توصيلات الغاز جهة الاسطوانة إلى خارج السيارة وعدم السماح بتراكمه داخل شنطة السيارة.

10 - صمام الاسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بجسم الاسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الاسطوانة.

11- عند تدفق الغاز خارج الاسطوانة بكميات كبيرة نتيجة كسر في ماسورة الغاز يغلق أوتوماتيكياً.