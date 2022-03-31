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وزير الطاقة الأوكرانى: نمتلك مصادر طاقة كافية رغم استهداف القوات الروسية لمستودعات النفط

الخميس، 31 مارس 2022 07:55 م
وزير الطاقة الأوكرانى: نمتلك مصادر طاقة كافية رغم استهداف القوات الروسية لمستودعات النفط اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمن هالوشينكو، إن بلاده تمتلك مصادر طاقة كافية رغم استهداف القوات الروسية لمستودعات النفط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن فلاديمير بوتين كشف خلال المكالمة أسباب شن العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس وأهدافها وأغراضها، وتم الاهتمام بالمسائل الإنسانية، في مقدمتها الإجراءات المتخذة بغية ضمان أمن المدنيين وفتح ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق القتال منها مدينة ماريوبول.

وأشارت الرئاسة الروسية، إلى أن فلاديمير بوتين أطلع رئيس الوزراء النرويجي على سير المفاوضات المتواصلة بين موسكو وكييف والتي عقدت جولتها الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي في إسطنبول التركية.

 

فيما أعرب رئيس الوزراء النرويجي عن إدانته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتا إلى أنه دعا فلاديمير بوتين خلال الاتصال إلى وقف الأعمال القتالية وسحب القوات من هذا البلد وضمان الوصول الإنساني فورا، وأكد ضرورة منح سكان مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل القوات الروسية الوصول إلى المساعدات الإنسانية وحل النزاع عن طريق التفاوض.

 

 

 


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